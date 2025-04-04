İHA

Suriye'de tarihi devrimin etkileri sürüyor.

Esad rejiminin devrilmesinden sonra dünyaya yayılan mülteciler de dönüş yoluna geçti.

Bu dönüşler en çok Türkiye'de hissediliyor.

Ramazan Bayramı'nın ardından Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan ülkelerine dönen Suriyeliler, Türkiye'de geçirdikleri yılların ardından tekrar ülkelerine dönmenin sevincini yaşıyor.

"AYRILIRKEN AĞLAYAN TÜRK ARKADAŞLARIM OLDU"

Kayseri'den gelen Abdulrauf Alnajjar, "Çok mutlu olacağımı düşünüyorum. Kayseri'de birçok Türk arkadaşım oldu, hepsi kardeşim, ağabeylerim gibi. Ülkeme dönerken duygusal anlar yaşandı. Ben ülkeme dönerken ağlayan Türk arkadaşlarım oldu. Hepsini çok seviyorum, onlardan ayrılacağım için hüzünlüyüm ama ülkeme döneceğim için mutluyum." dedi.

"TÜRK MİLLETİNE TEŞEKKÜR EDERİM"

Ülkesine dönmenin mutluluğunu yaşayan Cemal Kırıt ise "Türkiye'de çok güzel yıllarım geçti. Burada okula gittim, eğitim aldım, terzilik yaptım ve birçok arkadaş edindim. Hepsi çok iyi insanlardı. Türkiye'de İstanbul, İzmir ve birçok yeri gezdim. Şimdi yıllar sonra ülkeme dönüyorum, çok mutluyum. Türk milletine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.