İHA

Esad rejiminin son bulmasıyla birlikte, uzun yıllardır Türkiye'de yaşamlarını sürdüren Suriyeli mülteciler, yavaş yavaş ülkelerine dönmeye başlıyor. Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda artan yoğunlukla birlikte, geri dönen mülteciler, Ramazan Bayramı'nı kendi topraklarında geçirecek olmanın mutluluğunu yaşarken, Türkiye'ye olan teşekkürlerini de dile getiriyor.

"VATANIMIZIN YENİDEN İNŞASI İÇİN DÖNME VAKTİ"

13 yıl boyunca Türkiye'de yaşamış olan Mustafa İbrahim, ülkesine olan özlemini ifade ederek, şunları söyledi:

İçimizde bir parça bırakıyoruz. Türkiye, sadece bir sığınak olmadı; dostluk, kardeşlik ve güven sundu. Yıllarca burada yaşadık, arkadaşlar edindik, komşularımız oldu. Ancak artık vatanımızın yeniden inşasına katkı sağlamak için geri dönme zamanı geldi.

İbrahim, Türkiye'deki deneyimlerini de paylaştı ve şunları söyledi:

Türkiye'de bulunduğum süre boyunca Ankara, İstanbul, Adana, İzmir ve Mersin gibi pek çok şehirde bulundum. Hiçbir zaman dışlanmadık ve hiçbir sorun yaşamadık. Türkiye bize kucak açtı. Teyzem Adanalı biriyle evlendi, burada Türk akrabalarımız oldu. Buradan ayrılmak zor ama vatan bizi bekliyor. Hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hem de Türk halkına teşekkür ediyorum. Allah’a emanet olun, inşallah en kısa zamanda tekrar görüşürüz.

"İKİ ÜLKEYE DE BÜYÜK BAĞLARIMIZ VAR"

Türkiye’de 10 yıldır yaşayan Ahmet Eleyıd ise Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan geçerek Suriye'ye dönüş yaptı. Türkiye’ye ilk geldiğinde 20 yaşında olduğunu belirten Eleyıd, şunları söyledi:

Burada çok güzel anılar biriktirdik ve kardeş gibi yaşadık. Ancak insanın memleketi gibi olamaz. Şimdi kendi toprağımıza, ailemize, geçmişimize dönüyoruz. İki ülkeye de büyük bağlarımız var, bunu kelimelerle anlatmak zor.

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki bu duygusal süreçte, geri dönen Suriyeliler, Türkiye’ye olan minnettarlıklarını ifade ederken, aralarındaki kardeşlik bağlarının asla kopmayacağını belirtti.