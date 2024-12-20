Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Suriye’de Baas rejiminin 61 yıllık iktidarının sona ermesinin ardından başkent Şam'da bayram havası devam ediyor.

TV100 ekibi Suriye’deki sıcak gelişmeleri anbean ekranlara getiriyor.

ŞAM'DA BAYRAM HAVASI

Başak Şengül ile Doğru Yorum programına Şam'dan bağlanan TV100 muhabiri Sertaç Murat Koç, geç saatlere kadar kutlama yapan Suriye halkının mutluluğunu ekranlara getirdi.

LUNAPARKLAR DOLDU

Lunaparklarda eğlenen Suriye halkını görüntüleyen Koç’un yanına gelen bir genç, "İyi akşamlar. Sizi çok seviyoruz Türkiye" dedi.

"SURİYE ÇOK İYİ OLACAK İNŞALLAH"

15 yaşındaki Jana isimli Suriyeli bir genç kız da canlı yayında Türkçe konuşarak, "Suriye’nin Dera şehrindenim. Çok dua ediyorum. İyi hayat istiyoruz. Suriye çok iyi olacak inşallah" dedi.