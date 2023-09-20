Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

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Hain terör örgütü PKK'ya göz açtırılmıyor.

Hem sınırlarımızın içinde hem de sınır ötesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarla PKK'ya büyük darbe vuruldu.

Mehmetçik'ten bir darbe daha

Son olarak Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan teröristlerle yönelik operasyon düzenledi.

Buna göre operasyonda 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

5 terörist öldürüldü

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.