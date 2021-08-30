- Haberler
- Gündem Haberleri
- Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist öldürüldü
Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi
- AA
- 30.08.2021 - 15:45
MSB: Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlerin saldırılarına geçit vermiyor. Barış Pınarı bölgesinde 6, Fırat Kalkanı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı girişiminde bulunan toplam 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi