Suriye'nin kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 7 oldu

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...
Yurt içi, sınır ve sınır ötesi operasyonlarda teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.
Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan kahraman Mehmetçik, başarılı bir operasyona daha imza attı.
Toplamda 7 terörist sarı torbada
Bu kez iyi haber Suriye'nin kuzeyinden geldi.
Bugün bölgeden gelen 3'üncü iyi haberle birlikte öldürülen terörist sayısı 7'ye yükseldi.
3 terörist daha öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi. Böylece Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 7 oldu.