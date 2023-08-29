Suriye'nin kuzeyinde öldürülen terörist sayısı 7 oldu Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde icra edilen operasyonlarda, 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

Yurt içi, sınır ve sınır ötesi operasyonlarda teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Türkiye'nin gündeminden terörü çıkarmakta kararlı olan kahraman Mehmetçik, başarılı bir operasyona daha imza attı.

Toplamda 7 terörist sarı torbada

Bu kez iyi haber Suriye'nin kuzeyinden geldi.

Bugün bölgeden gelen 3'üncü iyi haberle birlikte öldürülen terörist sayısı 7'ye yükseldi.

3 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: