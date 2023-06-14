Suriye’nin kuzeyindeki operasyonun detayları ortaya çıktı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye’nin kuzeyinde 41 teröristi etkisiz hale getirdiği operasyonda SİHA’lar da görev alırken, Tel Rıfat ve Münbiç’te terör örgütüne ait sözde karargah, barınak ve sığınakların yerli ve milli üretim mühimmatlarla vurulduğu öğrenildi.

İHA

Milli Savunma Bakanlığı'nca açıklanan Suriye’nin kuzeyinde 41 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun detayları ortaya çıktı.

Teröristlerin hafta sonu Öncüpınar’a gerçekleştirdiği roketli saldırıların ardından Mehmetçik tarafından başlatılan operasyonun kapsamı genişletildi.

Hedefler belirlendi

Operasyonda, Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG üyelerine ait hedefler belirlendi.

Hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtaları ile yapılan operasyona SİHA’lar da destek verdi.

Yerli ve milli üretim mühimmatlarla terör örgütüne ait aralarında sözde karargah, barınak ve sığınakların da yer aldığı çok sayıda hedef vuruldu.

41 teröristin daha üstü çizildi

Yapılan atışlar sonucunda 41 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Öncüpınar’a gerçekleştirilen roketli saldırıları planlayan teröristlerin de olduğu değerlendirilirken, hafta sonundan bu yana Suriye’nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 53’e yükseldi.