Suriye'ye pasaport ile geçişler başladı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi ve Esad'ın kaçmasının ardından başlayan yeni dönem, sürüyor.

Bu kapsamda da dün yeni bir açıklama daha geldi.

İçişleri Bakanlığı'dan yapılan yeni açıklamada, normalleşme süreci doğrultusunda Suriye Kara Hudut Kapılarından pasaportla geçiş işlemlerinin başladığı açıklandı.

KİMLER PASAPORTLA GİRİŞ ÇIKIŞ YAPABİLECEK

Söz konusu açıklamada şu ifadelere yer verildi:

8 Aralık sonrasında Suriye’nin özgürleşmesiyle başlayan normalleşme süreci doğrultusunda, Suriye Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla geçiş işlemleri başlamıştır.



Türk vatandaşları ile 3. Ülke vatandaşlığını kazanmış Suriye vatandaşları, Suriye sınırımızda bulunan Barış Pınarı Hareket Bölgesi hariç, diğer Kara Hudut Kapılarımızdan pasaportla giriş çıkış yapabilecektir.

YOĞUNLUK OLUŞTU

İçişleri Bakanlığı'nın Suriye kara hudut kapılarında pasaportla geçiş işlemlerinin başladığını duyurmasının ardından Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluştu.