Sürücü belgelerinin yenilenmesi için başvuru tarihi 31 Aralık'ta sona eriyor Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğunu bildirdi.

AA

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren ehliyet yenilemeyle ilgili bir duyuru yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü yapılan açıklamada, 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen ehliyetlerin yenilenmesi için son tarihin 31 Aralık 2024 olduğu duyuruldu.

31 ARALIK'TAN SONRA GEÇERSİZ OLACAK

Yine açıklamada bu tarihten sonra eski sürücü belgelerinin geçersiz olacağı ve değiştirilmesinin normal harç tarifesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

YENİLEMEK İÇİN NELER YAPMALI?

Tüm nüfus müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek sürücü belgesi başvurusu için sağlık raporu, bir adet biyometrik fotoğraf ve 15 lira yenileme ücreti istendiği ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)