Sürücüler dikkat! Görüş mesafesi düşecek: Sis ve pus geliyor

Haber Merkezi

Meteoroloji tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer yoğun şekilde sis bekleniyor.

SİS VE PUS UYARISI

Sis ve pus hadisesinin beklendiği illerde görüş mesafesinin düşmesi beklendiğinden, sürücülerin dikkatli olunması hususunda uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik gözlenmiyor. Yurdun büyük bir bölümünde sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Karadeniz kıyılarında güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.