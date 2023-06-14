Survivor 2023 şampiyonu Nefise Karatay oldu Survivor'ın büyük finalinde 2023'ün şampiyonu Nefise Karatay oldu.

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TV8'in en sevilen yarışması Survivor, her sezon olduğu gibi bu sezonda da nefes kesen mücadelelerle ekrana geldi.

Nefeslerin kesildiği yarışma 5 ayın ardından bugün sona erdi.

Kıran kırana geçen mücadelenin sonunda Survivor 2023'ün şampiyonu açıklandı.

Özgür ile Nefise final koltuğuna oturdu

Son beşe kalan Osman Can, Ertuğ, Yusuf, Nefise ve Özgür arasında Dominik'te son oylamalar gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz akşam, Dominik'te başlayıp İstanbul'da açıklanan son sms oylamasında Yusuf, Survivor'a 3. olarak veda etmişti. Özgür ve Nefise ise finalist oldu.

Şampiyon Nefise Karatay

Dün akşam gerçekleştirilen büyük final sms oylaması sonrasında Nefise Karatay, Survivor 2023'ün şampiyonu oldu.

Görkemli kupanın sahibi olan Nefise'nin kupayı kaldırdığı anlar büyük heyecana sahne oldu. Gözyaşlarının sel olduğu gecede hem izleyiciler hem de finalistler oldukça duygulandı.

"2024'te Survivor All Star olacak ve sms oylaması olmayacak"

Acun Ilıcalı final gecesinde çok önemli açıklamalarda bulundu. 2024 yılında da Survivor olacağını ve All Star yapılacağını açıklayan Ilıcalı, büyük bir yenilikten bahsetti.

Ilıcalı şöyle konuştu:

