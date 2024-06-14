Survivor All Star 2024'ün şampiyonu Ogeday oldu Survivor'da Ogeday ve Nefise arasında geçen heyecan dolu final mücadelesi nefesleri kesti. Survivor'ın kazananı 6-2'lik skorla Ogeday oldu.

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ensonhaber.com

Dünyanın en zorlu yarışmalarından biri olan Survivor'da sona gelindi.

Batuhan Karacakaya, ilk finalist olarak adını yazdırdıktan sonra, üstün performansıyla dikkat çeken Nefise Karatay, İstanbul'daki ikinci finalist koltuğunun sahibi oldu.

Yarışmada son ana kadar mücadele eden Çağan Atakan Arslan, Seda Ocak ve Ogeday Girişken, geçtiğimiz günlerde finalist olmak için karşı karşıya geldiler.

Ogeday ve Nefise finalde mücadele etti

Ancak, Avatar Atakan yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Ogeday Girişken üçüncü finalist olurken, Seda dördüncü finalist olarak belirlendi.

Ogeday ilk turda rakibi Seda'yı, Nefise de Batuhan'ı mağlup etti. Seda ve Batuhan'ın Survivor serüveni finalin 2. etabına geçemeden sonlandı.

Survivor’ın büyük finalinin ikinci etabı ise adeta nefes kesti.

Survivor'ın kazananı Ogeday oldu

Ogeday ile Nefise kozlarını paylaştı. Ogeday farkı açtıkça Nefise’nin morali bozuldu. Motivasyonu düşen Nefise çabalasa da geride kaldı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor’da şampiyon belli oldu. Survivor'ın kazananı 6-2 skorla Ogeday oldu.

Daha önce 2017 yılında yapılan Ünlüler - Gönüllüler sezonunda da şampiyon olan Ogeday, ikinci şampiyonluğunu bu gece İstanbul'da yapılan finalde kazandı.