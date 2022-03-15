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- Susam bile fark ediyor! Ramazan pidesi fiyatı sade, yumurtalı, yumurtasız 2022
Susam bile fark ediyor! Ramazan pidesi fiyatı sade, yumurtalı, yumurtasız 2022
- Haber Merkezi
- 15.03.2022 - 13:46
- Güncelleme : 15.03.2022 - 13:51
Ramaza deyince akla gelen ilk lezzet, şüphesiz ki Ramazan pidesi oluyor...
Fırınlardan yayılan pide kokusu sokakları sararken, her sofrada kendine yer buluyor.
Bu sene pide fiyatları ne kadar olacak merak konusuydu. Gıda sektöründeki zamların ardından un fiyatlarındaki artıştan Ramazan pidesi de nasibini aldı.
2022 pide fiyatları, Fırıncılar Odası tarafından açıklandı.
2 Nisan'dan itibaren yemeklere eşlik edecek olan pide hem zamlandı, hem de gramajı düşürüldü.
Peki 2022 Ramazan pidesi kaç TL oldu? Yumurtalı yumurtasız pide ne kadar? İşte gramajına göre pide fiyatları...
2022 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI
stanbul Ekmek Fırıncıları Esnaf Odası, bu yıl belirledikleri fiyatlar hakkında Ensonhaber'e bilgi verdi.
İşte güncel fiyatlar:
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330 gram sade pide 6 TL
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330 gram yumurtalı susamlı pide 7,5 TL
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Sade pidenin kilosu 18,20 TL