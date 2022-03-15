Susam bile fark ediyor! Ramazan pidesi fiyatı sade, yumurtalı, yumurtasız 2022

Susam bile fark ediyor! Ramazan pidesi fiyatı sade, yumurtalı, yumurtasız 2022

Ramazan sofralarının olmazsa olmazı pide, bu sene hem zamlandı, hem de küçüldü. Peki Ramazan pidesi kaç TL oldu? İşte yumurtalı, yumurtasız gramajına göre pide fiyatları...

Ramaza deyince akla gelen ilk lezzet, şüphesiz ki Ramazan pidesi oluyor...

Fırınlardan yayılan pide kokusu sokakları sararken, her sofrada kendine yer buluyor.

Bu sene pide fiyatları ne kadar olacak merak konusuydu. Gıda sektöründeki zamların ardından un fiyatlarındaki artıştan Ramazan pidesi de nasibini aldı.

2022 pide fiyatları, Fırıncılar Odası tarafından açıklandı.

2 Nisan'dan itibaren yemeklere eşlik edecek olan pide hem zamlandı, hem de gramajı düşürüldü.

Peki 2022 Ramazan pidesi kaç TL oldu? Yumurtalı yumurtasız pide ne kadar? İşte gramajına göre pide fiyatları...

2022 RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

stanbul Ekmek Fırıncıları Esnaf Odası, bu yıl belirledikleri fiyatlar hakkında Ensonhaber'e bilgi verdi.

İşte güncel fiyatlar: