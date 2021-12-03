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    Susam fiyatları yüzde 150 arttı

    Pastane ürünlerine gelen zamların ardı arkası kesilmiyor. Simide gelen 3,5 lira zammın ardından susam fiyatları da artış gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 03.12.2021 - 09:40
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    Susam fiyatları yüzde 150 arttı

    Döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle fiyatları zamlanan ürünler piyasada etkisini gösteriyor.

    Geçtiğimiz günlerde simit fiyatlarının 3,5 TL'ye çıkmasının ardından susama da zam geldi.

    SUSAMA YÜZDE 150 ZAM

    Yaklaşık yüzde 150'lik artışla kilosu 13 liradan 35 liraya kadar yükselen susam, fiyatı fırıncı ve satıcıları kara kara düşündürmeye başladı.

    Üreticiler, 3.5 lira simidin masraflarını karşılamadığını söyledi.

    ÇİN SUSAMI İDDİASI

    Öte yandan, bugünlerde ise alerjiye neden olan 'Çin susamı' iddiası ortaya konuldu.

    Üreticiler, haberlerin asılsız olduğunu savunarak Çin susamının maliyetli olduğunu ve susamcıların bu riske girmeyeceklerini belirtti.

    Susam fiyatları yüzde 150 arttı #1

    Susam fiyatları yüzde 150 arttı #2

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