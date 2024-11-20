Suudi Arabistan turizme 500 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor

AA & Ensonhaber

Suudi Arabistan'da Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yabancı yatırımcıları ülkesine çekebilmek için son yıllarda bir dizi sosyal ve ekonomik reformu uygulamaya koydu.

Bu çerçevede kadınların araba kullanmasına izin çıktı.

Kadınların, ailelerinden bir erkeğin izni olmadan yurt dışına seyahat etmesine olanak tanıyan düzenlemeler de yapıldı.

VELİAHT PRENS SELMAN'IN REFORMLARI BİTMEK BİLMİYOR

Kamuya açık alanlarda harem-selamlık uygulaması yumuşatıldı.

Kadınların abaya giyme zorunluluğu da kaldırıldı.

Ülkede konserler de verilmeye başlandı. Turizm sektörünün canlandırılması için de adımlar atılıyor.

Öyle ki geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in başkent Riyad'da verdiği konser, tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmişti.

'GELECEK 15 YILDA 500 MİLYAR DOLARDAN FAZLA HARCAYACAĞIZ'

Suudi Arabistan'da turizmin canlandırılmasına yönelik çalışmalar sürerken Turizm Bakanı Ahmed el-Hatip, başkent Riyad'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkesinin turizm alanındaki planlarını anlattı.

Ülkesinin 2030 itibarıyla çeşitli projeler aracılığıyla dünyadaki en büyük 7. dış turizm destinasyonu olacağını belirten Turizm Bakanı, "Suudi Arabistan gelecek 15 yıl içinde turizm sektörüne 500 milyar doları aşan yatırımlar yapmayı planlıyor." dedi.

EN ÖNEMLİ TURİZM KAYNAĞI 'İNANÇ TURİZMİ'

Yatırımların amaçlarına değinen Hatip, yeni turizm şablonlarının oluşturulacağını ve altyapının yerli içeriğini artırarak turizm endüstrisinin yerelleştirileceğini ifade etti.

Hatip, ülkesinin en önemli turizm kaynağının "inanç turizmi" olduğunu belirterek macera, plaj, çöl, su, tarih ve spor turizmini de hayata geçirecek yeni tesislerin inşa edilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.