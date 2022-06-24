Suudi Arabistan ile Türkiye arasında yeni dönemin yol haritası

Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler yeni dönemde özellikle ekonomi alanında oldukça güçlenecek. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

Türkiye, dış politikada yeni bir sayfa açtı ve ilişkilerini onarmaya başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerin düzeltilmesinin ardından Suudi Arabistan ile de ilişkiler yeniden rayına oturtuldu.

Bu kapsamda; Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Muhammed Bin Selman, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi konusunda oldukça istekliydi.

Madde madde yeni dönem

Heyetler arasında da yapılan görüşmelerden önemli kararlar çıktı.

Bu kararlardan bazıları şöyle sıralanıyor;