Suudi Arabistan, umre için bağışıklık kazanmış olma şartı getirdi

Suudi Arabistan Ramazan ayı öncesinde, umreye gelebilecekler için yeni kategoriler belirledi. Buna göre koronaya karşı bağışıklık kazananlar umre yapabilecek.

Her yıl milyonlarca Müslüman'ın ziyaret ettiği Suudi Arabistan'daki kutsal topraklar uzun zamandır koronavirüs sessizliğine gömüldü.

Dünya genelinde aşı uygulamasında ilerleme sürerken Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, Ramazan ayından itibaren yeni uygulamalarla normalleşme adımları atacak.

3 KATEGORİ TEK ŞART: BAĞIŞIKLIK KAZANMIŞ OLMAK

Buna göre umre için ülkeye alınacaklar için 3 kategori belirlendi. Bu kategorilerin 3'ü de koronavirüse karşı bağışıklık kazanmış olma şartı içeriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iki doz aşı olmuş, aşı olmasının üzerinden en az 14 gün geçmiş ve hastalığı geçirip iyileşmiş olmak üzere toplam üç kategorideki kişilerin bağışıklık kazanmış kabul edileceği belirtildi.

İFTAR YEMEĞİ DAĞITILACAK

Bu kişilere umre yapma hakkının yanı sıra Mekke'deki Ulu Cami'de namaz kılma ve Medine'deki Mescid-i Nebevî'ye girme hakkı da tanınacak.

Bağışıklık şartının yanında, ziyaret için izin verilecek kişiler için de bazı yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda, kişilerin iftar yapmak için yanlarında sadece hurma ve su getirmelerine izin verilecek ve ziyaretçilere ferdi yemek dağıtımı yapılarak toplu olarak iftar yapılmasının önüne geçilecek.

Bunların yanında tavaf ve namaz için landa yeni düzenlemeler hayata geçirilerek bulaşın önüne geçilmeye çalışılacak.

5 MİLYON DOZ AŞI YAPILDI

Suudi Arabistan'da resmi verilere göre Covid-19'a yakalananların sayısı 393 bin, pandemiden ölenlerin sayısı ise 6 bin 700 olarak bildiriliyor.

34 milyon nüfuslu ülkede şu ana kadar 5 milyon doz aşı yapılmış durumda.