Tabela değişiyor! Mazota zam mı geliyor? İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Tabela değişiyor! Mazota zam mı geliyor? İşte 16 Aralık 2022 benzin, motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol fiyatlarındaki yaşanan artış sonrasında, araç sahiplerine kötü haber geldi. Mazota zam mı geliyor? İşte 16 Aralık 2022 güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarının sık sık araştırılmasına neden oluyor.

8 Aralık 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 2,13 TL, motorin grubunda ise 1,88 TL fiyat indirimi gelmişti.

Ardından benzin grubuna 16 Aralık 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,07 TL daha zam gelmişti.

Brent petrolün bir anda yükselmesinin ardından araç sahiplerini üzen haber geldi. Motorine zam geleceği öğrenildi. İşte zam oranı ve güncel akaryakıt fiyatları…

Motorine zam yolda!

Motorin fiyatlarına 17 Aralık 2022 Cuma (bu gece) gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,70 TL zam geleceği öğrenildi.

İstanbul 16 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,10 TL

Benzin litre fiyatı 18,49 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL

Ankara 16 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,26 TL

Benzin litre fiyatı 18,70 TL

LPG litre fiyatı 10,79 TL

İzmir 16 Aralık 2022 güncel akaryakıt fiyatları

Motorin litre fiyatı 21,33 TL

Benzin litre fiyatı 18,70 TL

LPG litre fiyatı 10,54 TL