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- Taha Akgül kimdir? Milli güreşçi Taha Akgül'ün hayatı ve biyografisi..
Taha Akgül kimdir? Milli güreşçi Taha Akgül'ün hayatı ve biyografisi..
- Haber Merkezi
- 22.04.2021 - 09:26
Milli güreşçi Taha Akgül, 8. kez Avrupa şampiyonu oldu.
Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, ilk turda Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde de Belaruslu Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.
Finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşan milli güreşçi, mücadelenin son bölümünde rakibinin agresif davranışları karşısında sakin kalmayı başardı ve karşılaşmayı 9-2 kazanarak kariyerine 8. Avrupa şampiyonluğunu ekledi.
Kariyerinde 7 Avrupa, 2 dünya ve 1 olimpiyat şampiyonluğu bulunan Taha Akgül, 8'inci Avrupa Şampiyonluğu'nu da kazanmış oldu.
Peki, Taha Akgül kimdir? İşte, milli güreşçi Taha Akgül'ün hayatı ve biyografisi...
TAHA AKGÜL KİMDİR?
22 Kasım 1990 tarihinde Sivas’ta dünyaya gelen milli güreşçi Taha Akgül, güreşe 14 yaşında başlamıştır. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun olan Akgül, yüksek lisansını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde tamamlamıştır.
Ankara ASKİ Spor Kulübü'nün sporcusu olan başarılı güreşçi, 2012 yılında 40. kez düzenlenen Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası'nda altın madalya kazanmıştır. Mart 2012 tarihinde Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 120 kg serbest kategoride altın madalya kazanmıştır.
Akgül, 2012 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına yarışmış ve 2014 yılında Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest dalında altın madalyanın sahibi olmuştur.
Özbekistan'da yapılan 2014 Dünya Güreş Şampiyonası 125 kilo müsabakaları sonucunda Akgül, finalde İranlı rakibini 4-3 mağlup edip dünya şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi olmuştur.
Akgül, 2015 Avrupa Oyunları'nda serbest stil 125 kiloda altın madalya kazanmış ve Las Vegas'ta düzenlenen 2015 Dünya Güreş Şampiyonası'nda 125 kg serbest kategorisinde Azerbaycanlı rakibi Cemaleddin Magomedov'u 10-0 yenerek kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğuna ulaşmıştır.
2016 Yaz Olimpiyatları'nda serbest 125 kiloda altın madalya kazanan Akgül, böylece 2016 Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye adına altın madalyaya ulaşan ilk sporcu olmuştur.
Sırbistan'nın Novi Sad kentinde gerçekleşen 2017 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 yenerek altın madalyanın sahibi olmuştur.