Tahıl anlaşmasında görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından dünyada yeniden hareketlenmeler başladı. Savaşın ardından ortaya çıkan küresel tahıl krizinin çözümüne Türkiye öncülük ediyor.

İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasıyla, dünya piyasalarına Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı gerçekleştiriliyor.

En son geçtiğimiz mart ayında süresi uzatılan anlaşma, 18 Mayıs'ta sona erecek.

Bu kapsamda yeni toplantının Türkiye'de yapılacağı açıklandı.

Konuya ilişli Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya savunma bakan yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Son açıklama ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin'den geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Tahıl anlaşması konusunda Üst Düzey toplantının, 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını açıkladı.

Öte yandan Bakan Akar, toplantıya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

Toplantıda tahıl girişimi başta olmak üzere bazı konular görüşülecek. Umudumuz, tahıl anlaşmasının herhangi bir aksaklığa uğramadan devamı yönünde.



Çünkü bu anlaşma bölge barışı, istikrarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ülkeler açısından çok önemli. Bu kapsamda tarafların süre uzatılmasına sıcak baktığını söyleyebiliriz. Dileğimiz herhangi bir sorun olmadan bu girişimin uzatılması yönünde.