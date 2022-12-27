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Taksi açılış ücreti 2023: İstanbul'da indi-bindi kaç TL oldu?

Taksi açılış ücreti 2023: İstanbul'da indi-bindi kaç TL oldu?

İstanbul'da taksi ücretlerine yeni yıl öncesi zam geldi. Taksi kullanan milyonlarca vatandaş "indi-bindi ne kadar oldu" merak ediyor. İşte taksi kısa mesafe ve açılış ücreti 2023...