- Haberler
- Gündem Haberleri
- Taksi açılış ücreti 2023: İstanbul'da indi-bindi kaç TL oldu?
Taksi açılış ücreti 2023: İstanbul'da indi-bindi kaç TL oldu?
İstanbul'da taksi ücretlerine yeni yıl öncesi zam geldi. Taksi kullanan milyonlarca vatandaş "indi-bindi ne kadar oldu" merak ediyor. İşte taksi kısa mesafe ve açılış ücreti 2023...
- Haber Merkezi
- 27.12.2022 - 11:53
İstanbul'da ulaşıma zam geldi.
Yeni yılda geçerli olacak ulaşım ücretleri belli oldu. Yüzde 29'luk zammın ardından taksi ücretleri de arttı.
2023 Taksi açılış ve kısa mesafe ücretleri, sıklıkla taksi kullanan vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
Peki İstanbul'da taksiye ne kadar zam geldi? 2023 Taksi indi bindi ne kadar? İşte ayrıntılar...
Taksi açılış ücreti 2023 ne kadar?
2023 yılında geçerli olacak olan sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL'ye yükseldi.
Kilometre başına taksi ücreti
Taksiler de kilometre başına alınan ücret ise 6,30 TL'den 8,51 liraya çıktı.
Taksi indi-bindi ücreti 2023
2022 yılında yolculuk başına minimum ücret 28 TL olarak ödeniyordu. Zam akabinde 2023 yılı için kısa mesafe ücreti ise 40 liraya çıktı.