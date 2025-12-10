Taksi dolandırıcılığında Türkiye zirvede

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'de taksi ile yolculuk yapmak ciddi bir sorun haline geldi.

Özellikle İstanbul'da taksiciler, hem vatandaşları hem de turistleri çileden çıkarıyor.

Kısa mesafeye yolcu almayan, turistlere şişirilmiş ücretleri dayatan ve kasıtlı uzatılan rotalar, Türkiye'de taksi ile yolculuk yapmayı imkansız hale getirdi.

Bu durum ise yapılan bir analizle ortaya konuldu...

TAKSİ DOLANDIRICILIĞININ YANGIN OLDUĞU ÜLKELER BELİRLENDİ

Independent'in haberine göre; Reddit verilerine dayanan analiz, dünya genelinde taksi dolandırıcılığının en yaygın olduğu 10 ülkeyi belirledi.

Reddit’te yer alan 450 gönderi ve 30 binden fazla yorum üzerinden yapılan inceleme, taksi dolandırıcılıklarının en çok konuşulduğu ülkelerin başında Türkiye'nin olduğunu gösterdi.

TÜRKİYE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Listenin ilk sırasında ise açık farkla Türkiye bulunuyor.

Türkiye hakkında toplam 4 bin 224 yorum yapıldı ve bu sayı, ikinci sıradaki Hindistan’ın neredeyse iki katı olarak kayıtlara geçti.

Araştırmada ilk 10’da yer alan ülkeler şöyle:

1. Türkiye,

2. Hindistan,

3. Tayland,

4. Vietnam,

5. Mısır,

6. Avustralya,

7. Meksika,

8. Fas,

9. ABD,

10. Kanada.

Listenin devamında Fransa, Kolombiya, Filipinler, İtalya ve Norveç yer aldı.