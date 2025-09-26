Taksiciler dikkat: Bu hatayı yapanın ruhsatına el konulacak!

İstanbul’da turistlere haksız kazanç sağlamak amacıyla yüksek ücret talep eden taksicilere karşı tarihi bir karar alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Eyüpsultan’daki Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) düzenlenen toplantısında, fazla ücret talep ettiği tespit edilen taksilerin çalışma izinleri iptal edildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, emniyet birimlerinin raporları ve güvenlik kameraları incelendi.

Bulgulara göre bazı taksi sürücülerinin turistleri dolandırarak yasa dışı kazanç sağladığı ortaya çıktı. Bir sürücünün turist yolcunun kredi kartından 36 bin lira, bir diğerinin ise iki işlemde toplam 400 bin lira çektiği tespit edildi.

Yetkililer, bu kararın yalnızca cezai bir yaptırım olmadığını, aynı zamanda İstanbul’un turizm imajını korumak adına kritik bir adım olduğunu belirtiyor.

YENİDEN EĞİTİM ALACAKLAR

UKOME’nin aldığı karara göre, ceza puanları nedeniyle Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi bir defada 30 gün veya bir yıl içinde toplamda 60 gün ve üzeri süreyle askıya alınan taksi sürücüleri için yeni bir düzenleme getirildi. Bu sürücüler, yeniden trafiğe çıkabilmek için İBB Ulaşım Akademi’de zorunlu eğitime katılacak.

Beş gün sürecek eğitim programında; mevzuat bilgisi, İstanbul şehir haritası ve güzergâhları, güvenli sürüş teknikleri ve temel yabancı dil dersleri yer alacak. Eğitim ücreti ise 15 bin lira olarak belirlendi.