Taksiciler plaka fiyatları nedeniyle dert yanıyor

Plakalarının hak ettiği değerden uzak olduğunu belirten taksiciler, yatırımlarını gayrimenkule yapmamaktan şikayetçi. Taksiciler, “500 bin dolara aldığımız plakalar, 200 bin dolar bile etmiyor” diyor.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte sarı taksilere olan ilgi epey artmıştı.

Artan ilgi, taksi plakalarının fiyatlarının yükselmesine neden olmuştu.

Plaka fiyatlarının normal seviyelere tekrar gerilemesi taksici esnafını düşündürüyor.

Taksiciler, plakalarının son yıllarda yeterince değer kazanmadığını söylüyor.

Plaka sahipleri plaka fiyatlarının değer kaybetmesi nedeniyle kira ücretlerinin azlığından dert yanarken, buna ek olarak artan maliyetlerin fiyatlara yansıtılmamasından da şikayetçi.

"Gerçek fiyat en az 10 milyon lira olmalı"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, her şeyin 5 ile 10 kat arttığına dikkat çekerek, “Mevcut plaka değeri çok düşük, gerçek fiyat en az 10 milyon lira olmalı. Biz bunları açık artırma ile düzenlenen ihale ile devletten satın almıştık. O süreçte bizler arsalarımızı, evlerimizi sattık. Şimdi o gayrimenkullerin değeri 20-25 milyon lira ediyor.” dedi.

Aksu, taksi plakalarının değerlenememesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) plaka sayısını artırma girişimlerinin etkili olduğunu belirtti.

"500 bin dolara almıştım şimdi 200 bin dolar etmiyor"

Posta’dan Murat Gülderen’e konuşan taksi plaka sahibi Hüseyin Demirel de 1985 yılından bu yana sektörün içinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Ben 5-6 yıl önce plakamı 500 bin dolardan almıştım şimdi 200 bin dolar etmiyor. Bu parayı zamanında gayrimenkule yatırsaydım epey zengin olmuştum. Taksi plakası kârlı bir yatırım aracı olmaktan çıktı. Plakanın kirası 12 bin lira ama kiraya vermekte bile zorluk çekiliyor. Kapıda yatan çok araç var. Plakaya güven azaldı. Bir araç da 500 bin lira bandına dayandı. Taksicilik şu an zor günlerini yaşıyor. Antalya ve Bursa’da taksi plaka fiyatları 7.5 milyon liralara dayandı.”