Taksim Camii'ne Ramazan mahyası asıldı

Yapımı bitmek üzere olan Taksim Camii'nin minarelerine "Hoş geldin Şehr-i Ramazan" mahyası asıldı.

Taksim'de temeli Sur Yapı tarafından 2017 yılında atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı Taksim Camii'nin yapımında sona gelinmişti.

Ramazan ayının son cuma günü ibadete açılması planlanan caminin, avizesi de bugün takıldı.

TAKSİM CAMİİ'NE RAMAZAN MAHYASI ASILDI

Hat levhalarının asılıp temizlik çalışmalarının yapıldığı camide, Ramazan mahyası da minarelere asıldı.

"HOŞ GELDİN ŞEHR-İ RAMAZAN"

Açılışına sayılı günler kalan camiye "Hoş Geldin Şehr-i Ramazan" mahyasının asıldığını gören vatandaşlar, o anları kayda aldı.