Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırgan yakalandı mı? Patlamayı kim yaptı? Bakan Soylu'dan yeni açıklama!

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde yaşanan patlama sonrası, patlama sebebi merak ediliyor. Olay ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan yeni açıklamalar geldi. Peki Taksim'deki saldırgan yakalandı mı?

Önceki gün saat 16.20 civarında Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde büyük bir patlama yaşandı. Yaşanan patlama sonrası patlamanın hangi sebepten gerçekleştiği merak edildi. Patlamanın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi de yaya ile araç trafiğine kapatıldı. Gelişme sonrası Bakan Süleyman Soylu'dan konu hakkında açıklamalar geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı kim yaptı?

Olay yerine intikal eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve pek çok farklı yetkili gelerek çeşitli incelemelerde bulundu.

Patlama sonrası olayı yakından takip eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle konuştu:

“Öncelikle başımız sağ olsun. Geçmiş olsun. Terör ülkemize yakışmıyor. İstanbul’umuza hele İstiklal Cadde'mize hiç yakışmıyor. Yaklaşık 6 yıldır İstanbul’da dün akşam üzeri yaşadığımız gibi müessir bir hadise, bir terör hadisesi yaşamadık. Bu konuda milletimize mahcubuz. Bu yıl sadece 200’e yakın terör olayı engelledik. Belki bu karşılaştığımız olaydan daha müessif sonuçlara sebebiyet teşkil edecek terör olaylarıdır. Ama terörün şöyle bir yüzü var. Dağda mücadele edersiniz. Sınır ötesinde mücadele edersiniz. Şehirde mücadele edersiniz ve birçok terör olayını engellersiniz. Bir tanesini kaçırırsınız. Millet olarak da ülke olarak da kaybettiğimiz canlar açısından da büyük bir bedel ödersiniz."

Taksim'deki saldırgan yakalandı mı?

Soylu, eylemi yapan kişi hakkında ise şöyle konuştu:

"Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda değerlendirmelerimiz var. Bu eylemin adım atıldığı andan itibaren, bu eylem yapıldığı andan itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz ve tüm birimlerimiz kaynaklandığı yer, talimatın alındığı yer, eylemi gerçekleştirenlerle ilgili bir çalışma ortaya koydular.

İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani’den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin’den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor” dedi.

"Saldırgan gözaltına alındı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bombayı bırakan kişinin gözaltına alındığı ifade etti ve şöyle dedi:

“Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı. Özellikle bu konuda gayret gösteren arkadaşlarıma minnettarım. Çünkü eğer yakalanmamış olsalardı nereye gidecekleri konusundaki beyanlarını da verdiler. Nasıl bir operasyonla karşı karşıya kaldığımızı da bu en açık bir şekilde ifade etmektedir. Belki şunu söylemek gerekir. Terörün yüzü acıdır. Ama bu mücadeleyi bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürdüreceğiz ve özellikle bize dost gibi görünen tüm teröristleri kendi ülkesinde saklayan veya işgal ettiği alanlarda hüküm sürdüğü alanlarda teröristlere hayatiyet veren onlara kendi senatolarından resmi olarak para gönderen sözde müttefiklerimizin herhalde samimiyetsizlikleri ortadadır.

Elde edilen bulgular çerçevesinde saldırıyı yapan terör örgütünün PKK/PYD terör örgütü olduğunu ifade eden Soylu, "Tekrar söylüyorum. Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde bize bu acıyı yaşatanların daha misli ve kat kat acıyı yaşayabilecekleri bir karşılığı yakın bir zamanda onlara göstereceğiz. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Mekanları cennet olsun. Ailelerinin, yakınlarının, dostlarının ve milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.