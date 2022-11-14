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Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? M2 metro hattı açıklaması

Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? M2 metro hattı açıklaması

İstanbullular patlama sonrası M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane durakları için durumunu merak ediyor. Peki Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...