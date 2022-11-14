Petrol
95.88
-0.11%
Euro
19.14
-0.42%
Dolar
18.5782
0.18%
Altın
1.05
-0.34%
Borsa
4456
0.26%
Bitcoin
306.144
-4.95%
BTXN Coin
6.39
-4.05%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? M2 metro hattı açıklaması

    İstanbullular patlama sonrası M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane durakları için durumunu merak ediyor. Peki Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 08:49
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? M2 metro hattı açıklaması

    13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.

    Korku dolu anların yaşandığı Taksim'de güvenlik önlemleri alınırken cadde yaya girişine de kapatılmıştı.

    Pazartesi sabahı işe gidecek olan vatandaşlar Taksim metrosu çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor.

    M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nı kullanan İstanbullular Taksim ve Şişhane duraklarının akıbetini merak ediyor. Peki Taksim metrosu çalışıyor mu? Şişhane durağı açık mı? İşte son durum...

    Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? M2 metro hattı açıklaması #1

    Taksim metrosu açık mı?

    İBB'den yapılan açıklamaya göre Yenikapı - Hacıosman Metrosu seferlerine devam ediyor. Taksim ve Şişhane durakları da açık bulunuyor.


    Bakın Can Yaman sarhoş kadına ne yapmış!
    Medya

    Bakın Can Yaman sarhoş kadına ne yapmış!

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Zirvenin sahibi belli oldu! 12 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!
    Medya

    Zirvenin sahibi belli oldu! 12 Kasım 2022 Cumartesi reyting sonuçları açıklandı!

    Görüş Bildir