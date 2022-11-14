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- Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? M2 metro hattı açıklaması
Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? M2 metro hattı açıklaması
İstanbullular patlama sonrası M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane durakları için durumunu merak ediyor. Peki Taksim metrosu açık mı, çalışıyor mu? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 14.11.2022 - 08:49
- Güncelleme : 14.11.2022 - 08:52
13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlama sonrası 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı.
Korku dolu anların yaşandığı Taksim'de güvenlik önlemleri alınırken cadde yaya girişine de kapatılmıştı.
Pazartesi sabahı işe gidecek olan vatandaşlar Taksim metrosu çalışıyor mu sorusuna yanıt arıyor.
M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nı kullanan İstanbullular Taksim ve Şişhane duraklarının akıbetini merak ediyor. Peki Taksim metrosu çalışıyor mu? Şişhane durağı açık mı? İşte son durum...
Taksim metrosu açık mı?
İBB'den yapılan açıklamaya göre Yenikapı - Hacıosman Metrosu seferlerine devam ediyor. Taksim ve Şişhane durakları da açık bulunuyor.