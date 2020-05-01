Taksim Meydanı, İşçi Bayramı'nda boş kaldı

Polis ekiplerinin teyakkuzda olduğu bu günde, meydan güvercinlere kaldı. Polis ekipleri de aç kalan güvercinleri besledi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul sokakları boş kaldı.

Taksim Meydanı bile...

CHP ve HDP çıkmaya çalıştı o meydana ancak emniyet sıkı tedbir aldı. O tedbirler de işe yaradı ve koronavirüs salgınıyla en çok mücadele eden megakent, sessiz sedasız sadece güvercinlere kaldı.

GÜVERCİNLERİ BESLEDİ

Genelde meydana gelenler tarafından yem verilen güvercinler, gelen giden olmayınca aç kaldı. Aç kalan güvercinleri beslemek de polise düştü.

Bomboş alanda güvercinlere elleriyle yem atan polis, gönülleri fethetti.

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