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    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bugün de doldu

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nin bugün de kalabalık olduğu görüldü.
    • İHA
    • 07.05.2020 - 15:12
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    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi bugün de doldu

    Koronavirüsle  mücadelede normalleşme adımları açıklanırken Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde, bugün de istenmeyen görüntüler oluştu.

    POLİS, SIK SIK ANONSLARLA UYARDI

    Son günlerde kalabalık olan İstiklal Caddesi bugün de yoğunluğunu korudu. Sosyal mesafeye uyulmayan caddede açık olan bazı dükkanlarda vatandaşların alışveriş yaptığı görülürken, polis sık sık ‘evlerinizde kalın’ anonslarıyla uyarı yaptı.

    Taksim Meydanı’nda ise iki kadının spor yaptığı görüldü.

    Yan yana koşan kadınlar, kendilerinin görüntülenmesine ise ‘Neden çekiyorsun.*’ diyerek tepki gösterdi.

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