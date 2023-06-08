Taksim Meydanı’na dev kupa maketi getirildi: Vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi

DHA
Türkiye, büyük bir organizasyona daha hazırlanıyor...
UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 10 Haziran akşamı saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanacak.
İki ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Dev kupa yerleştirildi
Şampiyonlar Ligi final karşılaşması öncesinde Taksim Meydanı'na, dev Şampiyonlar Ligi kupası yerleştirildi.
Bol bol fotoğraf çektirdiler
Taksim Meydanı'na kurulan Şampiyonlar ligi kupasının maketiyle bazı vatandaşlar ve turistler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.
Dev kupa maketi, drone ile havadan da görüntülendi.