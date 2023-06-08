Taksim Meydanı’na dev kupa maketi getirildi: Vatandaşlar fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde Taksim'e dev bir Şampiyonlar Ligi Kupası'nın maketi yerleştirildi. Dev kupayı gören vatandaşlar ve turistler Şampiyonlar Ligi Kupası ile fotoğraf çektirdi.

DHA Türkiye, büyük bir organizasyona daha hazırlanıyor... UEFA Şampiyonlar Ligi final karşılaşması, 10 Haziran akşamı saat 22.00'de İngiliz ekibi Manchester City ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanacak. İki ekip, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Dev kupa yerleştirildi Şampiyonlar Ligi final karşılaşması öncesinde Taksim Meydanı'na, dev Şampiyonlar Ligi kupası yerleştirildi. Bol bol fotoğraf çektirdiler Taksim Meydanı'na kurulan Şampiyonlar ligi kupasının maketiyle bazı vatandaşlar ve turistler fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Dev kupa maketi, drone ile havadan da görüntülendi.