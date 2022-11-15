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    Taksim saldırganı teröristin yakalandığı operasyondaki detay: Boğazı neden sıkıldı

    Taksim saldırganı teröristin yakalandığı operasyondaki detay: Boğazı neden sıkıldı

    Kanlı terör saldırısının faili kadın teröristin yakalandığı sırada boğazının neden sıkıldığı merak konusuydu. Aslında bu, polisin bir öfke eylemi değil, teröristin intiharını önleyici bir hareketti.
    • 15.11.2022 - 07:31
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    CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın sunduğu Tarafsız Bölge’de, Taksim’de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısı ele alındı.

    Bombalı saldırının faili kadın terörist, gerçekleştirilen operasyon ile saklandığı evde yakalanmıştı.

    Teröristin yakalandığı ana ait görüntüler medyaya servis edilirken, uzmanlar da güvenlik güçlerinin, yakalandığı halde teröristin boğazını neden sıktığını izah etti.

    Taksim saldırganı teröristin yakalandığı operasyondaki detay: Boğazı neden sıkıldı - VİDEO

    "İntihar ilacı" ya da şifre dökümanları yutmasın diye boğazı sıkıldı

    Güvenlik uzmanı akademisyen Dr. Eray Güçlüer, daha önceden yakalanan bir teröristin intihar amacıyla ilaç yuttuğunu hatırlatarak, teröristin boğazının “intihar ilacı” yutmasını engellemek amaçlı olduğunu belirtirken, ayrıca diğer bir amacın da şifre dökümanlarını yutmasına mani olmak olduğunu ekledi.

    Taksim saldırganı teröristin yakalandığı operasyondaki detay: Boğazı neden sıkıldı #1


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