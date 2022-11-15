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Taksim saldırganı teröristin yakalandığı operasyondaki detay: Boğazı neden sıkıldı

Taksim saldırganı teröristin yakalandığı operasyondaki detay: Boğazı neden sıkıldı

Kanlı terör saldırısının faili kadın teröristin yakalandığı sırada boğazının neden sıkıldığı merak konusuydu. Aslında bu, polisin bir öfke eylemi değil, teröristin intiharını önleyici bir hareketti.