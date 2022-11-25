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    Taksim-Şişhane metro durağı kapalı mı, neden? Ne zaman açılacak?

    M2 metro hattı üzerindeki Taksim ve Şişhane durakları saat 15.00 itibarıyla kapatıldı. İstanbullular ise nedenini merak ediyor. Peki Taksim ve Şişhane metrosu neden kapalı? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 25.11.2022 - 16:09
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 16:10
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    Taksim-Şişhane metro durağı kapalı mı, neden? Ne zaman açılacak?

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından terör saldırısı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin bir "Genel Emir" yayınlamıştı.

    Akabinde ise 25 Kasım saat 15.00 itibarıyla Taksim ve Şişhane metro durakları kullanıma kapatıldı.

    Yenikapı-Hacıosman hattını kullanan İstanbullular, "Taksim metrosu kapalı mı, neden" sorusuna yanıt arıyor.

    Konuyla ilişkin resmi makamlardan açıklama geldi. Peki Taksim ve Şişhane metro durakları neden kapatıldı? İşte ayrıntılar...

    Taksim metrosu neden kapatıldı?

    Taksim metrosunun kapalı olması ile ilgili Metro İstanbul, "İstanbul Valiliği kararı gereği saat 15.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Şişhane ve Taksim istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane ve Taksim istasyonlarımızda araçlarımız durmayacaktır." açıklamasında bulundu.

    Metro hattının kapalı olma nedenine ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi.

    Taksim-Şişhane metro durağı kapalı mı, neden? Ne zaman açılacak? #1


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