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    Taksim’de atlı polislere yoğun ilgi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı atlı polisler İstiklal Caddesi’nde devriye gezdi. Vatandaşlar ve turistler atlı polislere yoğun ilgi gösterdi.
    • İHA
    • 14.08.2021 - 15:55
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    Taksim’de atlı polislere yoğun ilgi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri İstiklal Caddesi'nde devriye gezdi.

    YERLİ VE YABANCI TURİSTLERDEN YOĞUN İLGİ

    Meydanda devriye gezen atlı polislere yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

    HATIRA FOTOĞRAFLARI ÇEKTİRİLDİ

    Meydanda ve İstiklal Caddesi’nde dolaşan atlı polisleri görenler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Taksim’de atlı polislere yoğun ilgi #1

    Taksim’de atlı polislere yoğun ilgi #2

    Taksim’de atlı polislere yoğun ilgi #3

    Taksim’de atlı polislere yoğun ilgi #4

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