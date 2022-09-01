Taksim'de bir grup genç yağmurun altında dans etti

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmurun tadını çıkaran bir grup genç, yağmurun altında dans etmeye başladı. O anlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji uyarılarıyla beklenen yağış, İstanbul'un belirli bölgelerinde etkili oldu.

Megakent'in en işlek caddelerinden birinin bulunduğu Taksim de yağışın etki gösterdiği yerlerden biri oldu.

Bölgede bir anda başlayan yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için sağa sola koşuşmaya başlarken, kimi dükkanların saçakları altına sığındı, kimi ise şemsiye satıcılarına koşarak yağmurdan korunmak için şemsiye satın aldı.

Yağmurun altında dans ettiler

Meydan ve civarındaki pek çok kişi yağmurdan kaçarken, bir grup yabancı genç ise ilginç bir şey yaptı. Oturdukları yerden kalkan gençler bir halka oluşturdu ve dans etmeye başladı. Çevredekiler de gençlerin bu gösterisini şaşkın gözlerle izledi.

Dakikalar süren dans sonrası gençler, ıslanmayı umursamadan yağmur altında yürümeye devam etti.