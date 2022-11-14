Taksim bombacısı nasıl yakalandı: Operasyonun ayrıntıları

Polis ekipleri, İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen patlamanın hemen ardından harekete geçti. 1200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, olayın failini 10 saat içinde yakaladı.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde saat 16.20'de meydana gelen, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüler üzerinden şüphelinin eşkalini tespit etti.

21 adrese operasyon

Bombayı koyan şüpheli kadının olay yerine geliş gidiş güzergahlarını gören 1.200 güvenlik kamerası incelendi.

Teröristin irtibatının olduğu tespit edilen 21 adrese operasyon düzenlendi.

Suriye uyruklu terörist Küçükçekmece’de yakalandı

Operasyonlar kapsamında olayla ilgili 46 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin sorgulamalarında, bombayı koyan şahsın Küçükçekmece'de bir adrese gittiği tespit edildi.

Belirlenen adrese saat 02.50’de yapılan operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır isimli terörist yakalandı.

Bindiği taksi bulundu

Polis ekipleri, evde özel eğitimli köpekler eşliğinde arama yaptı.

Evde bir tabanca ve mermiler ile çok miktarda döviz ve Türk Lirası ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarata birimleri, Taksim'de saat 16.20 sıralarında yapılan saldırının ardından ilk olarak kadının kaçmak için bindiği taksiyi buldu.

Taksi sürücüsü, ifadesinin alınması için gece saatlerinde emniyete getirildi.

Ticari taksi ise emniyet birimleri tarafından incelemeye alındı.

Talimatı aldı, geldi

Şahıs yapılan sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini ve Afrin-İdlib üzerinden ülkeye eylem yapmak için kaçak yollarla giriş yaptığını söyledi.

Terörist, PKK terör örgütünün Ayn El Arab merkezinden İstanbul’da eylem talimatı alarak bombalı eylemi gerçekleştirdiğini ve kaçtığını itiraf etti.

Teröristin sorgusu devam ederken, bağlantılarının araştırıldığı belirtildi.

“Bir plan hazırladıkları ortada”

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK/YPG’nin bombacı için infaz talimatı verdiğini açıkladı.

Bakan Soylu, "Eğer yakalamasaydık bugün Yunanistan'a kaçıracaklardı. Olay sonrası yapılan teknik dinleme sonucunda, örgütün, teröristin öldürülmesine yönelik çok açık bir talimatı olduğu anlaşıldı. Teröristi öldürüp, tüm ağı çözmemizi engelleyecek ve olayın ardıl sebeplerini çözmemizi engelleyecek bir plan hazırladıkları ortada." dedi.

“Ona 'Öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık”

Soylu, örgütün "öldür" emri verdiği kişinin de yakalandığını belirterek, "Onunla beraber bu olayı tertipleyen, terör örgütü belki buna üzülecek ama ona 'Öldür' talimatı verdiği kişiyi de yakaladık. Yani esas itibarıyla terör örgütünün tam bağlantısını da burada yakaladık. Birkaç operasyon daha var. Operasyonlar devam ediyor." sözlerini kullandı.

4 ay önce Türkiye’ye geldi, ev kiraladı

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre ise İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren 23 yaşındaki Suriye uyruklu Ahlam Albashır, 4 ay önce B. isimli bir başka teröristle birlikte kaçak yollarla Türkiye'ye geldi.

Albashır ve B., evli çift görünümüyle Esenler’de yine Suriye uyruklu olan bir kişinin evini kiraladı ve bir tekstil atölyesinde çalışmaya başladı.

Albashır’in ifadesinde, kendisine bombalı paketi verdiğini ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olduğunu söylediği B.'nin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.

Tekstil atölyesinde çalıştı, karı-koca rolü oynadı

Ahlam Albashır’in, yaklaşık 1 sene önce PKK/YPG terör örgütü içerisinde istihbarat üyesi olarak eğitim almaya başladığı bilgisi verildi.

Albashır, 4 ay önce de yanında B. isimli bir teröristle birlikte kaçak yollarla Afrin üzerinden Türkiye’ye girdiği ifadesini verdi.

Esenler’de yaşayan Suriye uyruklu başka bir teröristin yanına gelen Albashır ve B., burada kim oldukları belli olmasın diye karı-koca rolü yapmaya başladı.

Çift, kendilerini gizlemek için bir tekstil atölyesinde de işe başladı.

Bombayı bıraktığı bankta 45 dakika oturdu

Türkiye’ye eylem yapmak için giren ikili, bu süre zarfında Türk istihbaratına yakalanmamak için eylem talimatı veren Kobani’deki teröristlerle herhangi bir dijital ortamda iletişime geçmedi.

Ahlam Albashır ve B.’nin Kobani ile iletişimi, Esenler’de birlikte kaldıkları kişi tarafından sağlandı.

Olay günü de bomba yüklü paketi B. isimli teröristten alan Ahlam Albashır, dikkat çekmemek için 45 dakika boyunca bombayı bıraktığı bankta oturdu.

Koşarak kaçtı

Zaman ayarlı olduğu düşünülen patlama anına kısa süre kala banktan kalkan ve koşarak olay yerinden ayrılan Albashır, ticari taksiyle önce Esenler’de kaldığı adrese gitti.

Burada evdeki altın ve paraları alan Albashır, daha sonra Küçükçekmece’ye gitti.

İlk olarak Edirne'ye, oradan da Yunanistan'a geçeceği bilgisi verilen Ahlam Albashır, gece saat 02.50'de güvenlik güçlerince Küçükçekmece'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.