Taksim'de bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anı

İstiklal Caddesi'nde hain saldırıyı düzenleyen saldırganların, bulunduğu adrese düzenlenen operasyon sonrasında kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındığı anlar kameralara yansıdı.

İstanbul'da yerli ve yabancı vatandaşların işlek olarak tercih ettiği caddelerden biri olan Taksim İstiklal'de, 16.20 sularında hain bir patlama yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan korkunç olayda 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 kişi de yaralanmıştı.

Yaralananlardan 39'u tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Saldırganların adresine baskın

Terör patlaması sonrasında 6 vatandaşı şehit ederek 81 kişinin yaralanmasına sebep olan hain saldırganlar, ekiplerin incelemesi sonrasında kıskıvrak yakalandı.

Belirlenen adrese yapılan baskında şüpheliler gözaltına alındı.

46 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Taksim'de yaşanan terör saldırısıyla ilgili son bilgileri paylaşarak, şu ana kadar 46 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin yakalanma anı VİDEO