Taksim'de koronaya rağmen 1 Mayıs anması

Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan CHP'liler, 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıktı, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde birçok önlem alındı.

Vaka sayısının artış hızı düşüşe geçse de Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkat çekiyor.

1 MAYIS'I KUTLAMA ZAMANI MI

Ölümcül virüs, dünyada birçok ülkede 1 Mayıs kutlamalarının ertelenmesine neden olurken CHP'de durum farklı.

Koronavirüse aldırış etmeyen CHP'liler, Taksim'e çıktı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülüğünde Taksim'e giden CHP'liler, açtıkları pankartla 1 Mayıs'ı kutladı.

Ardından 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı.

BİR DE DOKTOR OLACAKSIN

Doktor olmasına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayan Canan Kaftancıoğlu'na, tepkiler yükselmeye başladı.