Taksim'de koronaya rağmen 1 Mayıs anması
Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan CHP'liler, 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıktı, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.
- Haber Merkezi
- 30.04.2020 - 12:44
Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde birçok önlem alındı.
Vaka sayısının artış hızı düşüşe geçse de Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkat çekiyor.
1 MAYIS'I KUTLAMA ZAMANI MI
Ölümcül virüs, dünyada birçok ülkede 1 Mayıs kutlamalarının ertelenmesine neden olurken CHP'de durum farklı.
Koronavirüse aldırış etmeyen CHP'liler, Taksim'e çıktı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülüğünde Taksim'e giden CHP'liler, açtıkları pankartla 1 Mayıs'ı kutladı.
Ardından 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı.
BİR DE DOKTOR OLACAKSIN
Doktor olmasına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayan Canan Kaftancıoğlu'na, tepkiler yükselmeye başladı.