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    Taksim'de koronaya rağmen 1 Mayıs anması

    Taksim'de koronaya rağmen 1 Mayıs anması

    Koronavirüs tedbirlerini hiçe sayan CHP'liler, 1 Mayıs nedeniyle Taksim'e çıktı, Kazancı Yokuşu'na karanfil bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2020 - 12:44
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    Taksim'de koronaya rağmen 1 Mayıs anması

    Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde birçok önlem alındı.

    Vaka sayısının artış hızı düşüşe geçse de Sağlık Bakanlığı, sosyal mesafe kuralına uyulmasının önemine dikkat çekiyor.

    1 MAYIS'I KUTLAMA ZAMANI MI

    Ölümcül virüs, dünyada birçok ülkede 1 Mayıs kutlamalarının ertelenmesine neden olurken CHP'de durum farklı.

    Koronavirüse aldırış etmeyen CHP'liler, Taksim'e çıktı.

    CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun öncülüğünde Taksim'e giden CHP'liler, açtıkları pankartla 1 Mayıs'ı kutladı.

    Ardından 1 Mayıs 1977'de hayatını kaybedenler için Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakıldı.

    BİR DE DOKTOR OLACAKSIN

    Doktor olmasına rağmen sosyal mesafe kuralını hiçe sayan Canan Kaftancıoğlu'na, tepkiler yükselmeye başladı.

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