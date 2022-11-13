Taksim'de ne oldu, bomba mı patladı? 13 Kasım Pazar son dakika İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar!

Taksim'de ne oldu, bomba mı patladı? 13 Kasım Pazar son dakika İstiklal Caddesi'nde korku dolu anlar!

13 Kasım Pazar günü saat 16 sularında meydana gelen patlama sesi İstanbulluları korkuttu. Peki Beyoğlu Taksim'de ne oldu, bomba mı patladı? İstiklal Caddesi'nde patlama mı oldu?

İstanbul Beyoğlu'nda patlama sesleri yükseldi...

Taksim İstiklal Caddesi'nden gelen haberlere göre, bir patlama yaşandı.

Caddenin bir çok noktasından duyulan patlamanın ardından vatandaşlar panik halinde olay yerinden uzaklaştı. Caddeye tüm girişler de kapatıldı.

Milyonlar "Taksim'de ne oldu" sorusuna yanıt arıyor. Olay yerinden ilk görüntüler gelirken patlamanın kaynağı ise araştırılıyor.

Konuyla ilişkin açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi.

İşte son detaylar...

Taksim'de patlama mı oldu? İstiklal Caddesi'nde ne oldu?

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldi. Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 11 yaralı ve can kaybının olduğu belirtilirken patlamanın sebebi ise henüz açıklanmadı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, patlama ile ilgili yaptığı açıklamada "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlamaya ilişkin açıklama yapan RTÜK, "İstanbul’daki patlamaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir. Tüm medya kuruluşlarımızın dikkatine önemle sunulur." dedi.

İşte olay yerinden ilk görüntüler...