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    Taksim’de patlama sonrası yürek yakan kare

    Taksim’de patlama sonrası yürek yakan kare

    Bugün Taksim’de meydana gelen patlama can aldı, çok sayıda yaralanan oldu. Bir kare, yüreklere adeta kor düşürdü. Bir bebek arabasının devrildiği gözlenirken, yanında kimsenin bulunmadığı öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 17:24
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    İstanbul'un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi'nde bugün saat 16.20 sıralarında bir patlama meydana geldi.

    Büyük paniğe neden olan patlama sonrasında bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi yönlendirildi.

    Emniyet güçleri hemen güvenlik çemberi oluştururken, yaralılar ambulanslara alınarak, en yakın hastanelere sevk edildi.

    Ölü ve yaralılar var

    Üzücü haberi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, duyurdu.

    Vali Yerlikaya, “Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi’nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.” dedi.

    Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, olay yerinden düşen görüntüler büyük üzüntü yarattı.

    Yürekleri sızlatan kare

    Öyle ki bir kare, yüreklere adeta kor düşürdü.

    Minik bir bedenin bulunduğu bebek arabasının devrildiği görüldü.

    Bebek arabasının yanında yarım kalmış simit olduğu ve yanında da kimsenin bulunmadığı gözlendi.

    Taksim’de patlama sonrası yürek yakan kare #1


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