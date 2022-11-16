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    Taksim'de terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor

    İstiklal Caddesi'nde bombalı eylemin gerçekleştiği nokta, siyasi isimler ve vatandaşlar tarafından ziyaret edilmeye devam ediyor.
    • 16.11.2022 - 14:02
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 14:21
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    Taksim'de terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor

    Türkiye, 13 Kasım akşamı yapılan terör eylemiyle sarsıldı.

    Megakent'in en işlek bölgelerinden biri olan İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör olayında, hain terörist tarafından bırakılan bomba yüklü çanta patlatıldı.

    Saat 16.20 sıralarında gerçekleşen bomba saldırısında 3 aileden 6 kişi yaşamını yitirdi.

    81 kişi ise yaralandı.

    Hayatını kaybedenler için platform kuruldu

    Olayın ardından cadde tamamen Türk bayraklarıyla donatıldı.

    Öte yandan saldırının gerçekleştiği noktaya ise zemini kırmızı bir platform kuruldu.

    Etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma, hayatını kaybedenlerin fotoğrafları bırakıldı.

    Taksim de terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor #1

    Siyasi isimler ve vatandaşlar ziyaret ediyor

    Saldırının ardından bölge, siyasi ve diplomasi birçok isim tarafından ziyaret edildi.

    Caddeyi ziyaret eden yabancı turistler ve vatandaşlar da karanfil bırakmayı ihmal etmedi.

    Taksim de terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor #2

    Giriş çıkışlar kontrol ediliyor

    Polis ekipleri de caddeye giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasını sağlarken, büyük çantalar ile valizler aranıyor.

    Taksim de terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor #3

    Taksim de terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor #4

    Taksim de terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor #5

    Taksim de terör saldırısında hayatını kaybedenler anılıyor #6



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