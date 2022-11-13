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    Taksim'deki patlama anı kameraya yansıdı

    Taksim'deki patlama anı kameraya yansıdı

    Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 13.11.2022 - 16:39
    • Güncelleme : 13.11.2022 - 17:04
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    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meyda'nında patlama yaşandı.

    İstiklal Caddesi'nde yaşanan olay, yoğun kalabalığın olduğu bölgede meydana geldi.

    Patlama anı kamerada

    O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Taksim deki patlama anı kameraya yansıdı #1

    Taksim'deki patlama anı kameraya yansıdı VİDEO

    Yaralılar bulunuyor

    Henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen patlama sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.

    Taksim deki patlama anı kameraya yansıdı #2

    Taksim deki patlama anı kameraya yansıdı #3




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