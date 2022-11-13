Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşanan patlama, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Taksim Meyda'nında patlama yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan olay, yoğun kalabalığın olduğu bölgede meydana geldi.

Patlama anı kamerada

O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.





Taksim'deki patlama anı kameraya yansıdı VİDEO

Yaralılar bulunuyor

Henüz neden kaynaklandığı bilinmeyen patlama sonucu yaralıların olduğu öğrenildi.











