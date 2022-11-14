Taksim'deki patlamaya yakalanan İtalyan o anları anlattı

İstiklal Caddesi'ndeki patlama anında bölgede bulunan İtalyan öğrenci, her şeyin kabusa döndüğünü ve her yeri bulanık gördüğünü anlattı.

Taksim'in İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın ilgi çeken detayları ortaya çıkıyor...

Dünya basınında yer alan patlamaya, Türk siyasileri ve ünlüleri de taziye mesajı gönderiyor.

Yaşanan korkunç anlarda olay yerinde bulunan İtalyan öğrenci Massimo D'Angelo, ortasında kaldığı durumu hayretler içerisinde anlattı.

Arkadaşlarıyla Taksim'de dolaştığını anlatan 30 yaşındaki turist, o anları şu ifadelerle anlattı;

"Harika bir sonbahar günü kabusa döndü"

“Hayatta olduğum için çok şanslıyım. Bomba patladığı sırada İstiklal Caddesi’nde yürüyordum. Harika ve güneşli bir sonbahar günü bir kabusa döndü.

Arkadaşlarım ve sınıf arkadaşlarımla birlikte bir müzeye gitmiştik ve çıkışta kahve içmeye karar verdik.





"Silahlı saldırı olduğunu düşündüm"

Taksim Meydanı’ndan Galata’ya giderken İstiklal’den geçtik. Aniden iki patlama duyduk ve sessizlik oldu. Sanırım herkes ne olduğunu anlamaya çalıştı. Ben silahlı saldırı olduğunu düşündüm.

"Yüzlerece insanın koştuğunu gördüm, her şey bulanıktı"

Daha sonra barut olduğunu düşündüğüm bir koku aldım. Bir şey yanıyormuş gibi kokuyordu ama gerçekten çok garipti, o kokuyu hatırlıyorum.

Daha sonra binlerce olmasa da yüzlerce insanın koştuğunu ve bağırdığını gördüm. Her şey bulanıktı fakat ben de koşmaya başladım çünkü onun güvenli olacağını düşündüm.

İnsanların masaların altına saklandığını gördüm ve bu beni korkuttu. Eğer başka bir bomba varsa nereye kaçmam gerektiğini düşündüm."