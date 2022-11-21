İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybeden öğretmen Arzu Özsoy için görev yaptığı okulda anma töreni düzenlendi. Törene katılanlar, Arzu Öğretmen için ağladı.

İstanbul'da yerli ve yabancı vatandaşların işlek olarak tercih ettiği caddelerden biri olan Taksim'de, 13 Kasım'da hain bir patlama yaşandı.

İstiklal Caddesi'nde yaşanan terör saldırısında, 6 vatandaşımız şehit oldu.

Öğretmen Arzu Özsoy ve kızı Yağmur Uçar, şehit olanlardan ikisi.

Anma töreni düzenlendi

Okulların ara tatilinin bitmesiyle Arzu Öğretmen için görev yaptığı Eyüpsultan'daki özel okulda, anma töreni düzenlendi.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Törene; Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçe Milli Eğitim Müdürü Alper Asım Özer, Arzu Özsoy'un babası Mehmet Özsoy, annesi Neşe Özsoy, meslektaşları ve öğrencileri katıldı.

Taksim'deki saldırıda şehit olan Arzu öğretmen anıldı

Gözyaşları tutulamadı

Kürsü konuşması sırasında okul müdürü Yunus Emre Çendik ve Özsoy'un ailesi gözyaşlarını tutamadı.

Konuşmaların ardından, Arzu Özsoy anısına hazırlanan ve Arzu Öğretmen'in fotoğrafının olduğu poster önüne karanfil bırakıldı.

Okulun girişineyse 'Şehit Öğretmen Arzu Özsoy, Unutmayacağız…' yazan afiş asıldı.

"Hocamızın mücadelelerle geçen bir hayatı vardı"

DHA'nın haberine göre; okul Müdürü Yunus Emre Çendik, "Söyleyecek çok şey olsa da böyle durumlarda söylenecek bir şey kalmıyor. Bundan sonra bu tip şeylerin yaşanmaması her zaman isteğimiz ama maalesef olan olmuş oluyor. Hocamızın mücadelelerle geçen bir hayatı vardı." dedi.





























