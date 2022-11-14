Taksim'deki saldırıda şehit olan Yağmur Uçar'ı arkadaşları anlattı

Taksim'deki terör saldırısında annesi Arzu Özsoy ile birlikte yaşamını yitiren 10. sınıf öğrencisi Yağmur Uçar'ın sınıf arkadaşı, "Şehit olarak vefat etmek istiyordu, hayaline kavuştu açıkçası" dedi.

Türkiye, dün İstanbul Beyoğlu'nda yaşanan patlama ile sarsıldı.

Taksim'de dün 16.20 sıralarında hain terör örgütünün kanlı eylemi sonrasında, 6 vatandaşımız şehit olurken, 81 kişi yaralandı.

Şehit olanlardan biri ise annesi Arzu Özsoy ile birlikte yaşamını yitiren 15 yaşındaki 10. sınıf öğrencisi Yağmur Uçar.

Yağmur'u kaybetmenin hüznü yaşanıyor

Yağmur Uçar'ın sınıf arkadaşları, ara tatil öncesi en son cuma günü görüştükleri Yağmur'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Bağcılar Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencileri, Şirinevler Ulu Camii'nde Yağmur Uçar için ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"Şehit olarak vefat etmek istiyordu"



Sınıf arkadaşı Elif Ulusoy, Yağmur ile en son cuma günü ara tatiline çıkmadan önce konuştuğunu söyledi.

Yağmur'un çok çalışkan bir öğrenci olduğunu ve ders notlarının kendisinde bulunduğunu belirten Ulusoy, "Hep ileriye dair konuştuğumuzda kendisi öldüğünde şehit olmak, şehit olarak vefat etmek istiyordu. Şu an hayaline kavuştu açıkçası." dedi.

Haberi aldığında çok kötü olduğunu, inanamadığını ve isim benzerliği olabileceğini düşündüğünü dile getiren Ulusoy, "Sonra sınıf gruplarında gördük. Ulaşmaya çalıştık kendisine. Bu şekilde haberimiz oldu." ifadelerini kullandı.

"Espri yeteneği bayağı yüksekti"



Yakın arkadaşlarından Ebrar Güllük de Yağmur Uçar'ın iyi kalpli, hayat dolu ve esprili olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre; acı haberi aldığında şaşırdığını ve uzun süre gözyaşı döktüğünü anlatan Güllük, "Biz Yağmur'la beraber 6'lı grubuz. Hep beraber çok iyi vakit geçiriyorduk. Espri yeteneği bayağı yüksekti, herkesi güldürebiliyordu." diye konuştu.



