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Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor

Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor

Suriye uyruklu terörist tarafından bırakılan ve 6 kişinin canına mal olan terör saldırısı olayında 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 48 oldu.