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    Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor

    Taksim'deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor

    Suriye uyruklu terörist tarafından bırakılan ve 6 kişinin canına mal olan terör saldırısı olayında 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 48 oldu.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 17:57
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 18:03
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    Taksim'in İstiklal Caddesi terör saldırısıyla inledi.

    PKK üyesi olduğu öğrenilen hain terörist, şehrin en işlek caddesine plastik patlayıcı bomba yüklü çantayı bırakarak kaçtı.

    40 dakika yanında oturduğu çantanın zaman ayarlı patlama süresi dolan terörist olay yerinden kaçarken, her şeyden habersizce bölgede gezinen 6 vatandaş canından oldu.

    Kimliği belirlendi

    Elim olay sonrası ekiplerce başlatılan derin çaplı soruşturma sonucunda, hain teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashit olduğu belirlendi.

    Şahsın 4 ay önce Türkiye'ye geldiği ve bir diğer terörist ile karı koca kılığında kentte yaşadığı belirlendi.

    Ekipler, terör saldırısını gerçekleştirirken, sözde kocası için da geniş çaplı çalışmalarını sürdürüyor.

    Toplam 48 gözaltı

    Bir diğer yandan olay terör saldırısını gerçekleştiren terörist dahilindeki gözaltına alınanların sayısı zaman geçtikçe yükseliyor.

    Son edinilen bilgiye göre, 46 olan gözaltı sayısı, 2 kişinin daha eklenmesiyle 48'e yükseldi.

    Taksim deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor #1

    Taksim deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor #2

    Taksim deki terör saldırısında gözaltı sayısı yükseliyor #3


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