Taksim'e bomba bırakan teröristin patlama sonrası bindiği taksi ortaya çıktı

Taksim Meydanı'na bomba bırakarak kaçan terörist kadının müşteri kılığında bindiği taksi, güvenlik kameraları incelemesi sonucu tespit edildi. Taksi ve şoförü incelemeye alındı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi, İstiklal Caddesi'ndeki Taksim Meydanı'nda 81 kişinin yaralandığı 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ait soruştuma çok yönlü olarak devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, olay yerine bombayı bırakan eylemcinin ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 21 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Taksi incelenmeye alındı

Olayla ilgili güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kadın teröristin saldırının ardından kaçmak için "müşteri" kılığında bindiği taksiyi tespit etti.



Taksim Meydanı'ndaki bombalı saldırının ardından kadın teröristin olay yerinden kaçarak bindiği taksi, ekipler tarafından incelenmeye alındı.

Şoförün ifadesi alınıyor

İHA'nın haberine göre, yüzlerce güvenlik kamera görüntüsü taranarak ulaşılan taksinin şoförü, Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi.



