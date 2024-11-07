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İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekipleri tarafından Taksim Meydanı'nda yapılan çalışmalar esnasında iş makinesi, su borusunu patlattı.

Meydanın bir kısmı sular altında kalırken suyun patladığı kısım, iş makinesi tarafından kapatılarak suyun yükselmesi önlendi.

VATANDAŞLAR YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Bazı noktalarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

İSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışmalar nedeniyle bölgede trafikte aksamalar yaşanırken, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

METRODA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU

Öte yandan suyun metroya ulaşması nedeniyle metro içerisinde su birikintileri oluştu.

Metronun duvarlarından ve merdivenlerinden suların aktığı görülürken, su birikintilerinin oluştuğu alanlara uyarı levhaları konularak önlem alındığı görüldü.