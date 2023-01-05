TAKSİT VE ÖDEME PLANI |Orta gelirli konut kampanyası kaç taksit? Ödemeler ne kadar?

TAKSİT VE ÖDEME PLANI |Orta gelirli konut kampanyası kaç taksit? Ödemeler ne kadar?

Orta gelirlilerin ev sahibi olabilmesi için "İlk Evim" kampanyası duyuruldu. Başvuruda bulunacak vatandaşlar, taksit ve ödeme planını sorguluyor. Peki ödemeler nasıl olacak, kaç taksit? İşte detaylar.

TOKİ'den yeni bir konut kampanyası geldi. Dar gelir grubunun akabinde orta gelirli vatandaşlara da ev sahibi olma imkanı sağlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un duyurduğu "Yeni Evim Konut Kampanyası", milyonları heyecanlandırdı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin ve Muğla'da satışa sunulacak konutlar için yüzde 0.69 faiz oranıyla kredi verilecek.

Kredi başvurusunda bulunacak vatandaşlar, ödeme ve taksit planını sorguluyor. Kaç taksit olacak? Taksitler ne kadar olacak? Kaç yıl ödenecek? İşte detaylar...

Yeni Evim konut kampanyası ödeme planı

Taksitler hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek; hatta birçok taksitte yüzde 25-30’lar seviyesine bile düşecek.



Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi.



İlk üç yılda ödenecek aylık taksit tutarının belirli bir kısmı, kredinin toplam vadesi bitmeden geri ödenmek şartıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı üstlenecek.

Konut kampanyası aylık taksitleri ne kadar?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati projedeki örnek ödeme planını anlattı. Buna göre 1 milyon TL kredi kullanıldığı varsayılırsa,

Vatandaşlar ilk yıl yüzde 0.69 ile 4 bin 410 TL taksit ödeyecek.

İkinci yılda taksit 5 bin 400 TL olacak

Üçüncü yılda taksitler 6 bin 480 TL'ye yükselecek

4. yılda taksitler 10 bin 315 TL'ye çıkacak.

Ödemeler son 8 yılda 12 bin 697 TL olacak.

Vade sonunda toplam ödeme tutarı 1 milyon 909 bin 570 TL'ye ulaşacak.

2 milyon TL kredi çekenler ayda 24.560 TL, 3 milyon TL çekenler ise ayda 36.845 TL taksit ödeyerek 10 yıl vadede ev sahibi olabilecek.