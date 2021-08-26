Taliban Türkiye'den yardım istedi

Taliban Kabil Havalimanı'nı işletmek için Türkiye'den teknik yardım istedi.

Milli Savunma Bakanlığı, çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz. Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor." dedi.

TALİBA YARDIM İSTEDİ

İki Türk yetkili, Taliban'ın Türkiye'den Kabil havaalanını işletmek için teknik yardım istediğini ancak Türk askerinin ağustos ayı sonuna kadar tamamen geri çekilmesinde ısrar ettiğini belirtti.

İsmini açıklamayan Türk yetkilinin "Türk Silahlı Kuvvetleri olmadan işçilerin güvenliğini sağlamak riskli bir iştir" dediği ifade edildi.