Tam 26 yıl geride kaldı: 17 Ağustos Marmara Depremi’nin acıları hala taze

Büyük acının 26'ıncı yılı...

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan ve Türkiye’nin yaşadığı en büyük depremlerden 17 Ağustos 1999 Marmara Depreminin yaşattığı travma hala devam ediyor.

Saat 03.02'de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara Depremi; Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de yıkıma neden oldu.

17 BİN 480 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

TBMM Deprem Riskinin Araştırılarak Deprem Yönetiminde Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun Temmuz 2010 tarihli raporuna göre, depremde 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı.

200 BİN KİŞİ EVSİZ KALDI

Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı, 66 bin 441 konut ve 10 bin 901 iş yerinin yıkıldığı depremden 16 milyona yakın kişi değişik düzeylerde etkilendi.

285 bin 211 konut ve 42 bin 902 iş yerinde hasar tespit edildi.

DÖNEMİN YÖNETİMİNİN İMZA ATTIĞI SKANDAL HALA AKILLARDA

Büyük bir felaketle sarsılan bölgeyle ilgili ilk resmi açıklama tam 6 saat sonra geldi.

Dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in yardımcıları gece saatlerinde gerçekleşen depremden sonra, Ecevit'i 'uyandırmaya kıyamazken yaşanan skandal tarihte bir utanç tablosu olarak hatırlanıyor.

İLK YARDIMLARIN GELMESİ 2 GÜNÜ BULDU

Koordinasyonsuzluk ve olayın vahametinin tam olarak anlaşılamaması felaketin boyutunu daha da artırdı.

İlk yardımlar bile 48 saat sonra ulaştırılmaya başlandı.

MESUT YILMAZ'IN İTİRAFLARI UNUTULMADI

Öte yandan Başbakan Yardımcısı Mesut Yılmaz'ın depremden sonraki günlerde hasarın büyüklüğü ortaya çıktıktan sonra yaptığı konuşma hafızalara kazındı.

Yılmaz, konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: